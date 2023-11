Dragon Ball Z: Kakarot v1.03-v2.01+ (+32 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 Infinite Health Num 2 Infinite Ki Num 3 Max Tension Gauge Num 4 Infinite Surge Effect Duration Num 5 Support Character Instant Cooldown Num 6 Max Combo Num 7 Items Dont Decrease Num 8 Set Game Speed Num 9 One Hit Stun Num 0 Super Damage/One Hit Kill Ctrl+Num 1 Edit Zeni Ctrl+Num 2 Edit D Medals Ctrl+Num 3 Edit Z Orbs (All Types) Ctrl+Num 4 Infinite Exp Ctrl+Num 5 Max Community Level Ctrl+Num 6 Easy Max Friendship Ctrl+Num 7 Obtain All Recovery Items Ctrl+Num 8 Obtain All Cooking Items Ctrl+Num 9 Obtain All Materials Ctrl+Num 0 Obtain All Gifts Ctrl+Num . Easy Unlock Skills Num . Stealth Mode/No Random Encounter Num + Max Teammate Support Gauge Num Infinite Oxygen F1 Z Orbs Multiplier F2 Exp Multiplier F3 Damage Multiplier F4 Infinite Food Buff Duration F5 Freeze Racing Timer F6 Infinite Vehicle Battery F7 One Hit Destroy Enemy Base F8 One Hit Kill Large Dinosaurs