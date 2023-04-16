Future Racer 2000

Future Racer 2000
Future Racer 2000
Future Racer 2000
April 16, 2023 - 8:38am
1 Freeware available for Future Racer 2000, see below

THIS IS THE NEWEST BREAKTHROUGH IN FUTURE TECHNOLOGY! RACE AS A MYSTERIOUS RACER FROM THE FUTURE WHO MUST RACE!

FEATURES INCLUDE
+SYNTHWAVE
+YOUR OWN 1980's BEDROOM FILLED WITH YOUR FAVORITE POSTERS
+A BRAND NEW VIDEO GAME CONSOLE - NEVER BEFORE SEEN!
+CUTTING EDGE GRAPHICS WITH 256 COLORS - AND MORE!
+PLAY 3 RADICAL TUNES ON A STATE-OF-THE-ART SYNTHESIZER
+WATCH THE NEWEST EPISODE OF SLUGS&MONEY! NO ChugTV SUBSCRIPTION NEEDED!
+RACE AGAINST 7 COMPUTER PLAYERS FOR THE TITLE OF FUTURE RACER 2000!!!
+BEIGE HALLWAY

CONTROLS
FIRST PERSON CONTROLS
WASD for movement
SPACE/Left CLICK for interact
Q - VIEW WHAT YOU GOTTA DO
ESC/TAB - PAUSE
F - DONT WORRY ABOUT IT

RACING CONTROLS
WASD for corresponding directional arrow
SPACE/LEFT click for next screen
F - IT DOESNT WORK DURING THE RACE SO SERIOUSLY DONT WORRY ABOUT IT.
YOU CANT PAUSE DURING A RACE. ALL GAS AND NO BRAKES BB!

THINGS TO KNOW:
The game is FREE for the next two weeks (STARTING 4.15.2023). After that, it WILL cost $$$.
ITS KIND OF IN ALPHA. SAVE FUNCTION MAY OR MAY NOT WORK. THERES JUST RANDOM CHECKPOINTS. DONT WORRY, YOU'LL FIGURE IT OUT.
SHOULD TAKE 15-30 MINUTES TO COMPLETE.

IN THE FUTURE EXPECT
A SEQUEL FURTHER EXPLORING [REDACTED] IF PEOPLE LIKE IT
BETTER SAVE FUNCTIONALITY
A STORY MODE THAT REMOVES ANY FAILURE CONDITIONS
FEWER BUGS (PLEASE LET ME KNOW IF YOU EXPERIENCE ANY)
MORE SWEET SWEET SYNTHWAVE TUNES TO LULL YOU TO SLEEP

Freeware

Future Racer 2000 Free Full Game

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