THIS IS THE NEWEST BREAKTHROUGH IN FUTURE TECHNOLOGY! RACE AS A MYSTERIOUS RACER FROM THE FUTURE WHO MUST RACE!
FEATURES INCLUDE
+SYNTHWAVE
+YOUR OWN 1980's BEDROOM FILLED WITH YOUR FAVORITE POSTERS
+A BRAND NEW VIDEO GAME CONSOLE - NEVER BEFORE SEEN!
+CUTTING EDGE GRAPHICS WITH 256 COLORS - AND MORE!
+PLAY 3 RADICAL TUNES ON A STATE-OF-THE-ART SYNTHESIZER
+WATCH THE NEWEST EPISODE OF SLUGS&MONEY! NO ChugTV SUBSCRIPTION NEEDED!
+RACE AGAINST 7 COMPUTER PLAYERS FOR THE TITLE OF FUTURE RACER 2000!!!
+BEIGE HALLWAY
CONTROLS
FIRST PERSON CONTROLS
WASD for movement
SPACE/Left CLICK for interact
Q - VIEW WHAT YOU GOTTA DO
ESC/TAB - PAUSE
F - DONT WORRY ABOUT IT
RACING CONTROLS
WASD for corresponding directional arrow
SPACE/LEFT click for next screen
F - IT DOESNT WORK DURING THE RACE SO SERIOUSLY DONT WORRY ABOUT IT.
YOU CANT PAUSE DURING A RACE. ALL GAS AND NO BRAKES BB!
THINGS TO KNOW:
The game is FREE for the next two weeks (STARTING 4.15.2023). After that, it WILL cost $$$.
ITS KIND OF IN ALPHA. SAVE FUNCTION MAY OR MAY NOT WORK. THERES JUST RANDOM CHECKPOINTS. DONT WORRY, YOU'LL FIGURE IT OUT.
SHOULD TAKE 15-30 MINUTES TO COMPLETE.
IN THE FUTURE EXPECT
A SEQUEL FURTHER EXPLORING [REDACTED] IF PEOPLE LIKE IT
BETTER SAVE FUNCTIONALITY
A STORY MODE THAT REMOVES ANY FAILURE CONDITIONS
FEWER BUGS (PLEASE LET ME KNOW IF YOU EXPERIENCE ANY)
MORE SWEET SWEET SYNTHWAVE TUNES TO LULL YOU TO SLEEP
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