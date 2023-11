Fate/Samurai Remnant v1.0.1-v1.0.2 (+26 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 God Mode/Ignore Hits Num 2 Infinite Health Num 3 Max Valor Gauge Num 4 Max Affinity Gauge Num 5 Max Fortitude Gauge Num 6 Max Magical Energy Num 7 Max Substitution Gauge Num 8 Infinite Substitution Duration Num 9 100% Drop Rate Num 0 Super Damage/One Hit Kills Num . Damage Multiplier Num + Defense Multiplier Ctrl+Num 1 Edit Money Ctrl+Num 2 Edit Gems Ctrl+Num 3 Obtain All Portable Rations Ctrl+Num 4 Obtain All Carved Statues Ctrl+Num 5 Obtain All Skill Point Items Ctrl+Num 6 Obtain All Maintenance Tools Ctrl+Num 7 Obtain All Materials Alt+Num 1 Infinite Exp Alt+Num 2 Exp Multiplier Alt+Num 3 Infinite Skill Points Alt+Num 4 Spirit Font Conflicts: Infinite Actions Alt+Num 5 Set Movement Speed Alt+Num 6 Set AI Movement Speed Alt+Num 7 Set Game Speed