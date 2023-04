NBA 2K23 v2023.04.10 (+13 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Ctrl+Num 1 - All Scores Count Toward Player Ctrl+Num 2 - Infinite Stamina Ctrl+Num 3 - No Fatigue Ctrl+Num 4 - Empty Opponents Stamina Ctrl+Num 5 - Freeze Timer Ctrl+Num 6 - End Current Quarter Ctrl+Num 7 - Freeze Shot Clock Ctrl+Num 8 - Instant Shot Clock Violation Ctrl+Num 9 - MyGM: Edit Skill Points Ctrl+Num 0 - MyGM: Unlock All Skills Ctrl+Num . - MyGM: Infinite Exp F1 - MyGM: Exp Multiplier F2 - Game Speed