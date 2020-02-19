Pro Evolution Soccer 2019

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Real Team Names Lists:
LaLiga Santander:
PV SKY BLUE WHITE – CD ALAVÉS (ALA)
PV WHITE RED – ATHLETIC CLUB (ABI)
CLUB ATLÉTICO DE MADRID
FC BARCELONA
GA CYAN – CELTA DE VIGO (CEL)
GA BLUE WHITE – RC DEPORTIVO (DEP)
PV BLUE RED – SD EIBAR (EIB)
CT BLUE WHITE – RCD ESPANYOL (ESP)
AN RED WHITE – GRANADA CF (GRA)
CN YELLOW BLUE – UD LAS PALMAS (LPA)
MD BLUE WHITE – CD LEGANÉS (LEG)
AN CYAN WHITE – MÁLAGA CF (MAL)
NC RED – CA OSASUNA (OSA)
AN GREEN WHITE – REAL BETIS (RBE)
MD WHITE – REAL MADRID (RMA)
PV BLUE WHITE – REAL SOCIEDAD (RSO)
AN WHITE RED – SEVILLA FC (SEV)
AS RED WHITE – SPORTING GIJÓN (SPO)
ED WHITE ORANGE – VALENCIA CF (VAL)
ED YELLOW – VILLARREAL CF (VIL)
Premier League:
ARSENAL FC
EAST DORSETSHIRE – AFC BOURNEMOUTH (BOU)
LANCASHIRE CLARET – BURNLEY FC (BRN)
LONDON FC – CHELSEA FC (CHE)
SOUTH NORWOOD – CRYSTAL PALACE (CRY)
MERSEYSIDE BLUE – EVERTON FC (EVE)
YORKSHIRE ORANGE – HULL CITY (HUL)
EAST MIDLANDS – LEICESTER CITY (LEI)
LIVERPOOL FC
MAN BLUE – MANCHESTER CITY (MCI)
MAN RED – MANCHESTER UNITED (MUN)
TEESSIDE – MIDDLESBROUGH FC (MID)
HAMPSHIRE RED – SOUTHAMPTON FC (SOU)
ST RED – STOKE CITY (STK)
WEARSIDE – SUNDERLAND AFC (SUN)
WEST GLAMORGAN CITY – SWANSEA CITY (SWA)
NORTH EAST LONDON – TOTTENHAM HOTSPUR (TOT)
HERTFORDSHIRE – WATFORD FC (WAT)
WEST MIDLANDS STRIPES – WEST BROMWICH ALBION (WBA)
EAST LONDON – WEST HAM UNITED (WHU)
English 2nd Division / The Championship:
WEST MIDLANDS VILLAGE – ASTON VILLA (AVL)
SY RED – BARNSLEY FC (BNL)
WEST MIDLANDS CITY – BIRMINGHAM CITY (BIR)
LANCASHIRE BLUE – BLACKBURN ROVERS (BLB)
HOUNSLOW – BRENTFORD FC (BRE)
EAST SUSSEX – BRIGHTON & HOVE ALBION (BHA)
SW RED – BRISTOL CITY (BCI)
ST YELLOW – BURTON ALBION (BUR)
SOUTH WALES – CARDIFF CITY (CAR)
DERBYSHIRE – DERBY COUNTY (DER)
WEST LONDON WHITE – FULHAM FC (FFC)
WEST YORKSHIRE TOWN – HUDDERSFIELD TOWN (HUD)
EAST ANGLIA TOWN – IPSWICH TOWN (IPS)
YORKSHIRE WHITES – LEEDS UNITED (LEE)
TYNESIDE – NEWCASTLE UNITED (NEW)
NORFOLK CITY – NORWICH CITY (NOR)
NOTTS REDS – NOTTINGHAM FOREST (NFO)
LN WHITE – PRESTON NORTH END (PNE)
NORTH WEST LONDON – QUEENS PARK RANGERS (QPR)
BERKSHIRE BLUES – READING FC (RDG)
YORKSHIRE REDS – ROTHERHAM UNITED (ROT)
SOUTH YORKSHIRE BLUES – SHEFFIELD WEDNESDAY (SHW)
LN AZURE BLUE WHITE – WIGAN ATHLETIC (WIG)
WM GOLD – WOLVERHAMPTON (WOL)
Serie A:
ATALANTA
BOLOGNA FC 1909
CAGLIARI CALCIO
AC CHIEVO VERONA
FC CROTONE
EMPOLI FC
ACF FIORENTINA
GENOA CFC
INTERNAZIONALE
PM BLACK WHITE – JUVENTUS FC (JUV)
SS LAZIO
AC MILAN
SSC NAPOLI
US CITTÀ DI PALERMO
DELFINO PESCARA 1936
AS ROMA
UC SAMPDORIA
SANSAGIULO – US SASSUOLO (SAS)
TORINO FC
UDINESE CALCIO
Serie B:
MA ZEBRA – ASCOLI PFC (ASC)
ALVEGIARO – US AVELLINO (AVE)
BAGNARONI – FC BARI (BAR)
CM YELLOW RED – BENEVENTO SPA (BEN)
BRUTIE – BRESCIA SPA (BRE)
ER WHITE RED – CARPI FC (CAR)
ER BLACK WHITE – AC CESENA (CES)
DL CRIMSON – AS CITADELLA (CIT)
TI YELLOW BLUE – FROSINONE SRL (FRO)
LITOLIZANO – US LATINA (LAT)
PM BLUE WHITE – NOVARA SPA (NOV)
PRASTOGNA – AC PERUGIA (PER)
TO BLUE BLACK – AC PISA (PIS)
PAILAMUDOVELI – PRO VERCELLI (PRV)
CM BURGUNDY – US SALERNITANA (SAL)
ER SKY BLUE – SPAL FERRARA (SPA)
SPREMONESE – AC SPEZIA (SPE)
TECCARINA – TERNANA SPA (TER)
DREPANUMESE – TRAPANI SRL (TRA)
DL BLUE – HELLAS VERONA (VER)
VOCCHAIONI – AC VICENZA (VIC)
LG WHITE BLUE – VIRTUS ENTELLA (ENT)
Portugal League / Primeira Liga:
ARIMELCAO – FC AROUCA (ARO)
BLEMOTAO – CF BELENENSES (BEL)
SL BENFICA
BORFECAO – BOAVISTA FC (BOA)
BRESIGNE – SC BRAGA (BRA)
TM BLUE RED – GD CHAVES (CHA)
ESTRALPAO – GD ESTORIL PRAIA (EST)
DL AZURE BLUE – CD FEIRENSE (FEI)
MASEADEIRA – CS MARÍTIMO (MAR)
MERASZILHO – MOREIRENSE FC (MOR)
NARDIMCOL – CD NACIONAL (NAC)
PODEFTEZA – FC PAÇOS FERREIRA (PFE)
DL BLUE WHITE – FC PORTO (POR)
ROVANECHE – RIO AVE FC (RIO)
SPORTING CP
BA YELLOW GREEN – CD TONDELA (TON)
VISICUTAO – VITÓRIA GUIMARÃES (GUI)
VERFOLCAO – VITÓRIA SETÚBAL (SET)
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