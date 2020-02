Pro Evolution Soccer 2019

Real Team Names Lists:

LaLiga Santander:

PV SKY BLUE WHITE – CD ALAVÉS (ALA)

PV WHITE RED – ATHLETIC CLUB (ABI)

CLUB ATLÉTICO DE MADRID

FC BARCELONA

GA CYAN – CELTA DE VIGO (CEL)

GA BLUE WHITE – RC DEPORTIVO (DEP)

PV BLUE RED – SD EIBAR (EIB)

CT BLUE WHITE – RCD ESPANYOL (ESP)

AN RED WHITE – GRANADA CF (GRA)

CN YELLOW BLUE – UD LAS PALMAS (LPA)

MD BLUE WHITE – CD LEGANÉS (LEG)

AN CYAN WHITE – MÁLAGA CF (MAL)

NC RED – CA OSASUNA (OSA)

AN GREEN WHITE – REAL BETIS (RBE)

MD WHITE – REAL MADRID (RMA)

PV BLUE WHITE – REAL SOCIEDAD (RSO)

AN WHITE RED – SEVILLA FC (SEV)

AS RED WHITE – SPORTING GIJÓN (SPO)

ED WHITE ORANGE – VALENCIA CF (VAL)

ED YELLOW – VILLARREAL CF (VIL)

Premier League:

ARSENAL FC

EAST DORSETSHIRE – AFC BOURNEMOUTH (BOU)

LANCASHIRE CLARET – BURNLEY FC (BRN)

LONDON FC – CHELSEA FC (CHE)

SOUTH NORWOOD – CRYSTAL PALACE (CRY)

MERSEYSIDE BLUE – EVERTON FC (EVE)

YORKSHIRE ORANGE – HULL CITY (HUL)

EAST MIDLANDS – LEICESTER CITY (LEI)

LIVERPOOL FC

MAN BLUE – MANCHESTER CITY (MCI)

MAN RED – MANCHESTER UNITED (MUN)

TEESSIDE – MIDDLESBROUGH FC (MID)

HAMPSHIRE RED – SOUTHAMPTON FC (SOU)

ST RED – STOKE CITY (STK)

WEARSIDE – SUNDERLAND AFC (SUN)

WEST GLAMORGAN CITY – SWANSEA CITY (SWA)

NORTH EAST LONDON – TOTTENHAM HOTSPUR (TOT)

HERTFORDSHIRE – WATFORD FC (WAT)

WEST MIDLANDS STRIPES – WEST BROMWICH ALBION (WBA)

EAST LONDON – WEST HAM UNITED (WHU)

English 2nd Division / The Championship:

WEST MIDLANDS VILLAGE – ASTON VILLA (AVL)

SY RED – BARNSLEY FC (BNL)

WEST MIDLANDS CITY – BIRMINGHAM CITY (BIR)

LANCASHIRE BLUE – BLACKBURN ROVERS (BLB)

HOUNSLOW – BRENTFORD FC (BRE)

EAST SUSSEX – BRIGHTON & HOVE ALBION (BHA)

SW RED – BRISTOL CITY (BCI)

ST YELLOW – BURTON ALBION (BUR)

SOUTH WALES – CARDIFF CITY (CAR)

DERBYSHIRE – DERBY COUNTY (DER)

WEST LONDON WHITE – FULHAM FC (FFC)

WEST YORKSHIRE TOWN – HUDDERSFIELD TOWN (HUD)

EAST ANGLIA TOWN – IPSWICH TOWN (IPS)

YORKSHIRE WHITES – LEEDS UNITED (LEE)

TYNESIDE – NEWCASTLE UNITED (NEW)

NORFOLK CITY – NORWICH CITY (NOR)

NOTTS REDS – NOTTINGHAM FOREST (NFO)

LN WHITE – PRESTON NORTH END (PNE)

NORTH WEST LONDON – QUEENS PARK RANGERS (QPR)

BERKSHIRE BLUES – READING FC (RDG)

YORKSHIRE REDS – ROTHERHAM UNITED (ROT)

SOUTH YORKSHIRE BLUES – SHEFFIELD WEDNESDAY (SHW)

LN AZURE BLUE WHITE – WIGAN ATHLETIC (WIG)

WM GOLD – WOLVERHAMPTON (WOL)

Serie A:

ATALANTA

BOLOGNA FC 1909

CAGLIARI CALCIO

AC CHIEVO VERONA

FC CROTONE

EMPOLI FC

ACF FIORENTINA

GENOA CFC

INTERNAZIONALE

PM BLACK WHITE – JUVENTUS FC (JUV)

SS LAZIO

AC MILAN

SSC NAPOLI

US CITTÀ DI PALERMO

DELFINO PESCARA 1936

AS ROMA

UC SAMPDORIA

SANSAGIULO – US SASSUOLO (SAS)

TORINO FC

UDINESE CALCIO

Serie B:

MA ZEBRA – ASCOLI PFC (ASC)

ALVEGIARO – US AVELLINO (AVE)

BAGNARONI – FC BARI (BAR)

CM YELLOW RED – BENEVENTO SPA (BEN)

BRUTIE – BRESCIA SPA (BRE)

ER WHITE RED – CARPI FC (CAR)

ER BLACK WHITE – AC CESENA (CES)

DL CRIMSON – AS CITADELLA (CIT)

TI YELLOW BLUE – FROSINONE SRL (FRO)

LITOLIZANO – US LATINA (LAT)

PM BLUE WHITE – NOVARA SPA (NOV)

PRASTOGNA – AC PERUGIA (PER)

TO BLUE BLACK – AC PISA (PIS)

PAILAMUDOVELI – PRO VERCELLI (PRV)

CM BURGUNDY – US SALERNITANA (SAL)

ER SKY BLUE – SPAL FERRARA (SPA)

SPREMONESE – AC SPEZIA (SPE)

TECCARINA – TERNANA SPA (TER)

DREPANUMESE – TRAPANI SRL (TRA)

DL BLUE – HELLAS VERONA (VER)

VOCCHAIONI – AC VICENZA (VIC)

LG WHITE BLUE – VIRTUS ENTELLA (ENT)

Portugal League / Primeira Liga:

ARIMELCAO – FC AROUCA (ARO)

BLEMOTAO – CF BELENENSES (BEL)

SL BENFICA

BORFECAO – BOAVISTA FC (BOA)

BRESIGNE – SC BRAGA (BRA)

TM BLUE RED – GD CHAVES (CHA)

ESTRALPAO – GD ESTORIL PRAIA (EST)

DL AZURE BLUE – CD FEIRENSE (FEI)

MASEADEIRA – CS MARÍTIMO (MAR)

MERASZILHO – MOREIRENSE FC (MOR)

NARDIMCOL – CD NACIONAL (NAC)

PODEFTEZA – FC PAÇOS FERREIRA (PFE)

DL BLUE WHITE – FC PORTO (POR)

ROVANECHE – RIO AVE FC (RIO)

SPORTING CP

BA YELLOW GREEN – CD TONDELA (TON)

VISICUTAO – VITÓRIA GUIMARÃES (GUI)

VERFOLCAO – VITÓRIA SETÚBAL (SET)