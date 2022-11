Dark Souls: Remastered v1.01-v1.04 (+23 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 - Infinite Health Num 2 - Infinite Spell Usage Num 3 - Infinite Stamina Num 4 - Edit Humanity Num 5 - Infinite Item Usage Num 6 - 100% Drop Rate Num 7 - Immune to Poison Num 8 - Immune to Bleeding Num 9 - Immune to Curse Num 0 - One Hit Kills Ctrl+Num 1 - Edit Souls Ctrl+Num 2 - Set Game Speed Ctrl+Num 3 - Zero Weight Ctrl+Num 4 - Infinite Equipment Durability Stats Editor Alt+Num 1 - Edit Level Alt+Num 2 - Edit Vitality Alt+Num 3 - Edit Attunement Alt+Num 4 - Edit Endurance Alt+Num 5 - Edit Strength Alt+Num 6 - Edit Dexterity Alt+Num 7 - Edit Resistance Alt+Num 8 - Edit Intelligence Alt+Num 9 - Edit Faith SPECIAL NOTES This trainer only works in offline mode, it will crash the game if used in online mode. Put steam in offline mode, then launch the game. When you enter the main menu, you should see a message says "Game will start in offline mode.", click OK to enter offline mode.