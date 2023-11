Monster Hunter World: Iceborne v20200109-v20231017+ (+67 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 Infinite Health Num God Mode/Ignore Hits Num 2 Infinite Stamina Num 3 Max Sharpness Num 4 Infinite Item Pouch Items Num 5 Infinite Slinger Ammo Num 6 Mantles No Cooldown Num 7 Set Game Speed Num 8 One Hit Destroy Body Parts Num 9 One Hit Wound (Easy Capture) Num 0 One Hit Kill Num . 100% Critical Hit Num + Super Weapon Elemental Effects Ctrl+Num 1 Edit Zenny Ctrl+Num 2 Edit Research Points Ctrl+Num 3 Infinite Lucky Vouchers Ctrl+Num 4 Edit Item Quantity (Item Box) Ctrl+Num 5 No Equipment Upgrade Requirement Ctrl+Num 6 No Equipment Forge Requirement Ctrl+Num 7 No Equipment Augmentation Requirement Ctrl+Num 8 Max Palico Level Ctrl+Num 9 Max Palico Gadget Proficiency Ctrl+Num 0 Max Tailraiders Level Ctrl+Num . Palico Gadgets No Cooldown Ctrl+Num + Discover All Monsters On Map Ctrl+Num Stealth Mode Ctrl+Home Infinite Buff Duration Ctrl+PageUp Show Monster Health (Lock On) Ctrl+Insert Edit Players Name Ctrl+Delete Edit Palicos Name Alt+Insert Infinite Character Edit Vouchers Alt+Delete Infinite Palico Edit Vouchers Ctrl+F1 Research Point Multiplier Ctrl+F2 Hunter Exp Multiplier Ctrl+F3 Damage Multiplier Ctrl+F4 Get All Rewards (Normal+Rare) Ctrl+F5 10x Bonus/Expedition Rewards Ctrl+F6 Max Monster Research Level Ctrl+F7 Infinite Mantles Duration Ctrl+F8 Infinite Resource Gathering Ctrl+F9 Ignore Augmentation Slot (Master Rank) Ctrl+F10 Master Exp Multiplier Ctrl+F11 Defense Multiplier Alt+F5 Max Guiding Lands Region Level Alt+F6 Max Decoration Slots And Level Alt+F7 Change Hunter Rank Alt+F8 Change Master Rank Alt+F9 Infinite Investigations Alt+F10 Edit Guiding Lands Lures Alt+F11 Max Decoration Skill Level Alt+F12 Easy Unlock Armor Set Skill Alt+Num 1 Long Sword: Max Spirit Gauge Alt+Num 2 Great Sword: Instant Charge Alt+Num 3 Hammer: Quick Charge Alt+Num 4 Charge Blade: Max Charge Alt+Num 5 Switch Axe: Amped State Alt+Home Switch Axe: Max Charge Alt+Num 6 Gunlance: No Reload Alt+Num 7 Gunlance: No Overheat Alt+Num 8 Bow: Instant Charge Alt+Num 9 Dual Blades: Max Demon Gauge Alt+Num 0 Insect Glaive: Infinite Extract Duration Alt+Num . All Bowguns: No Reload Alt+Num + All Bowguns: No Deviation Alt+Num Heavy Bowgun: Rapid Fire Alt+PageUp All Bowguns: Ignore Range (Best Damage) Alt+End All Weapons: Max Frostcraft SPECIAL NOTES If you installed Strackers Loader and Performance Booster and Plugin Extender or other mods, make sure to update them to the latest version or delete them if you dont use mods, otherwiese the game may crash during startup.