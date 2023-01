Assassins Creed IV: Black Flag v1.07 (+30 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 - Infinite Health Num 2 - Infinite Breath Num 3 - Infinite Ammo Num 4 - No Reload Num 5 - Infinite Smoke Bombs Num 6 - Infinite Sleep Darts Num 7 - Infinite Berserk Darts Num 8 - Items Won't Decrease Num 9 - Freeze Timer Num 0 - One Hit Kills Num . - Stealth Mode Ctrl+Num 1 - Infinite Ship Health Ctrl+Num 2 - Infinite Crew Ctrl+Num 3 - Infinite Heavy Shoot Ctrl+Num 4 - Infinite Mortar Ctrl+Num 5 - Infinite Fire Barrels Ctrl+Num 6 - Infinite Swivel Gun Ammo Ctrl+Num 7 - One Hit Destroy Ships Alt+Num 1 - Edit Money Alt+Num 2 - Money Multiplier Alt+Num 3 - Edit Sugars Alt+Num 4 - Edit Rums Alt+Num 5 - Edit Cloths Alt+Num 6 - Edit Woods Alt+Num 7 - Edit Metals Alt+Num 8 - Set Game Speed Alt+Num 9 - Set Move Speed Alt+Num 0 - Super Jump Alt+Num . - Slow AI Speed Alt+Num + - Save Location Alt+Num - - Teleport