Atomic Heart v1.0-v1.9.3.0 (+29 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 Infinite Health Num 2 Set Max Health Num 3 Infinite Energy Num 4 Infinite Ammo Num 5 No Reload Num 6 No Recoil Num 7 Infinite Cartridge Energy Num 8 Instant Dodge Cooldown Num 9 Instant Special Abilities Cooldown Num 0 Super Damage/One Hit Kills Num . Damage Multiplier Num + Defense Multiplier Ctrl+Num 1 Stealth Mode Ctrl+Num 2 Unlock All Crafting & Upgrade Recipes Ctrl+Num 3 No Crafting Requirements Ctrl+Num 4 Set Game Speed Ctrl+Num 5 Set Player Speed Ctrl+Num 6 Set Movement Speed Ctrl+Num 7 Set Jump Height Alt+Num 1 Consumables Wont Decrease Alt+Num 2 Edit Metal Parts Alt+Num 3 Edit Synthetic Materials Alt+Num 4 Edit Biomaterials Alt+Num 5 Edit Superconductors Alt+Num 6 Edit Chemistries Alt+Num 7 Edit Microelectronics Alt+Num 8 Edit Energy Modules Alt+Num 9 Edit Neuromodules Alt+Num 0 Edit Neuropolymers