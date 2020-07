Cheat Codes:

How to Enable Cheats:

Simply type “honorless” in the in-game options menu to enable cheats.

Unlock All Levels : takethetrain

Enable Immortality : END

Disable Immortality : POS1

Enable Invisibility : Page Down

Disable Invisibility : Page Up

Teleport to Cursor Location : F10

Kills Any Character the Cursor Hovers Over : Delete

Note: Cheat codes cannot be enabled until you’ve completed the

tutorial mission.