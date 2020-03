How to Unlock All Levels:

Unlocks all levels but doesnt unlock all achievements.

Only open level achievements.

-Find the folder that has the files for the game.

-Most likely located in your Steamlibrary folder.

If you need help:

-Open Steam, go to your Library.

-Find the game in your library, Right Click on Zup! 4, Click on Properties.

-Go to Local Files and click Browse Local Files.

-Open the file "Levels.ini" with any text editor.

-Copy the text displayed below and past it into the textfile.

[levels]

level2=1

level3=1

level4=1

level5=1

level6=1

level7=1

level8=1

level9=1

level10=1

level11=1

level12=1

level13=1

level14=1

level15=1

level16=1

level17=1

level18=1

level19=1

level20=1

level21=1

level22=1

level23=1

level24=1

level25=1

level26=1

level27=1

level28=1

level29=1

level30=1

level31=1

level32=1

level33=1

level34=1

level35=1

level36=1

level37=1

level38=1

level39=1

level40=1

level41=1

level42=1

level43=1

level44=1

level45=1

level46=1

level47=1

level48=1

level49=1

level50=1