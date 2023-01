Sid Meier's Civilization VI v1.0-v20221215 (+22 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 - Infinite Gold Num 2 - Infinite Faith Num 3 - One Turn Research Num 4 - One Turn Civics Num 5 - Add Influence Num 6 - Units Infinite Moves Num 7 - Units Infinite Health Num 8 - One Turn Building/Recruit Num 9 - Get All Resources Num 0 - Units Can Level Up Num . - Player Cities Max Population PageUp - Add Gold PageDown - Infinite Builder Usage Alt+Num 1 - Set AI Gold To 0 Alt+Num 2 - Set AI Faith To 0 Alt+Num 3 - AI Can't Complete Research Alt+Num 4 - AI Can't Complete Civics Alt+Num 5 - Set AI Influence To 0 Alt+Num 6 - AI Units Can't Move Alt+Num 7 - One Hit Kill Alt+Num 8 - AI Can't Build/Recruit Alt+Num 9 - Set AI Resources To 0