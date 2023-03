Sons of the Forest EA: 24.03.2023 (+20 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 - God Mode Num 2 - Infinite Health Num 3 - Infinite Stamina Num 4 - Max Strength Num 5 - Max Hydration Num 6 - Max Fullness Num 7 - Max Rest Num 8 - Infinite Ammo/No Reload Num 9 - Set Game Speed Num 0 - Super Damage/One Hit Kills Num . - Damage Multiplier Ctrl+Num 1 - Stealth Mode Ctrl+Num 2 - Obtain All Items Ctrl+Num 3 - Open Debug Console Ctrl+Num 4 - Freeze Daytime Ctrl+Num 5 - Set Time Lapse Speed Ctrl+Num 6 - Set Movement Speed Ctrl+Num 7 - Set Swim Speed Ctrl+Num 8 - Set Jump Height Ctrl+Num 9 - Infinite Jumps