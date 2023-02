Wild Hearts v1.0.2 (+29 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 - Infinite Health Num 2 - Edit Max Health Num 3 - Infinite Stamina Num 4 - Edit Max Stamina Num 5 - Max Weapon Gauge Num 6 - 100% Critical Chance Num 7 - Infinite Healing Water Num 8 - Infinite Karakuri Threads Num 9 - Set Game Speed Num 0 - Super Damage/One Hit Kills Num . - Damage Multiplier Num + - Defense Multiplier Ctrl+Num 1 - Edit Gold Ctrl+Num 2 - Edit Kemono Orbs Ctrl+Num 3 - Edit Old Cogs Ctrl+Num 4 - Edit Materials Amount Ctrl+Num 5 - Edit Food Ingredients Amount Ctrl+Num 6 - Empty Stomach Ctrl+Num 7 - No Enlarge Dragon Pit Requirements Ctrl+Num 8 - No Forge Weapon Requirements Ctrl+Num 9 - No Forge Armor Requirements Alt+Num 1 - Edit Attack Alt+Num 2 - Edit Defense Alt+Num 3 - Edit Elemental Resilience (All) Alt+Num 4 - Edit Wood Dragon Pit Capacity Alt+Num 5 - Edit Fire Dragon Pit Capacity Alt+Num 6 - Edit Water Dragon Pit Capacity Alt+Num 7 - Edit Wind Dragon Pit Capacity Alt+Num 8 - Edit Earth Dragon Pit Capacity