Dark Souls III v1.03-v1.15.2 (+28 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 - Infinite HP Num 2 - Infinite FP Num 3 - Infinite Stamina Num 4 - Items Won't Decrease Num 5 - Zero Weight Num 6 - Infinite Equipment Durability Num 7 - 100% Drop Rate Num 8 - Infinite Souls Num 9 - Add Souls Num 0 - One Hit Kill Num . - Save Location Num + - Teleport Num - - Undo Teleportation PageUp - Set Game Speed PageDown - Souls Won't Drop Upon Death Alt+Num 1 - No Poisoning Alt+Num 2 - No Bleeding Alt+Num 3 - Never Frosted Alt+Num 4 - Never Cursed Alt+Num 5 - Enemies Cannot Move Ctrl+Num 1 - Add 5 Vigor Ctrl+Num 2 - Add 5 Attunement Ctrl+Num 3 - Add 5 Endurance Ctrl+Num 4 - Add 5 Vitality Ctrl+Num 5 - Add 5 Strength Ctrl+Num 6 - Add 5 Dexterity Ctrl+Num 7 - Add 5 Intelligence Ctrl+Num 8 - Add 5 Faith Ctrl+Num 9 - Add 5 Luck Ctrl+Num 0 - Reset Level