Far Cry 6 v1.1.0-v1.7.0 (+38 Trainer) [FLiNG]

OPTIONS Num 1 - Infinite Health Num 2 - Infinite Stamina Num 3 - Infinite Ammo Num 4 - Infinite Grenades/Throwables Num 5 - No Reload Num 6 - Super Accuracy Num 7 - No Recoil Num 8 - Suppressor No Overheat Num 9 - Supremo No Cooldown Num 0 - One Hit Kill Num . - Damage Multiplier Num + - Stealth Mode Ctrl+Num 1 - Infinite Oxygen Ctrl+Num 2 - Infinite Breath (Sniping) Ctrl+Num 3 - Machine Gun No Overheat Ctrl+Num 4 - Infinite Healing Syringes Ctrl+Num 5 - Infinite Auto Turrets Ctrl+Num 6 - Fishing Line Won't Break Ctrl+Num 7 - Set Game Speed Ctrl+Num 8 - Set Player Speed Ctrl+Num 9 - Set Jump Height Ctrl+Num 0 - Teleport To Waypoint Alt+Num 1 - Infinite Vehicle Health Alt+Num 2 - One Hit Destroy Vehicles Alt+Num 3 - Ignore Crafting Requirements Alt+Num 4 - Ignore Building Requirements Alt+Num 5 - Infinite Exp Alt+Num 6 - Exp Multiplier Alt+Num 7 - Infinite Money (Yaran Pesos) Alt+Num 8 - Money Multiplier Alt+Num 9 - Infinite Depleted Uranium Alt+Num 0 - Depleted Uranium Multiplier Alt+Num . - Infinite Materials Alt+Num + - Infinite Camp Resources Alt+Num - - Pick Up Items Multiplier Ctrl+F1 - Infinite Cash (DLC 1) Ctrl+F2 - Infinite Respect (DLC 2) Ctrl+F3 - Infinite Penance (DLC 3)