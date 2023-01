Grand Theft Auto V v1.0.2802 (1.64) (+20 Trainer) [FutureX]

Trainer options HOME Active Trainer Ctrl+Numpad1 Infinite Health Ctrl+Numpad2 Infinite Stamina Ctrl+Numpad3 Infinite Oxygen Ctrl+Numpad4 Infinite Ammo Ctrl+Numpad5 No Reload Ctrl+Numpad6 Player: Super Speed Ctrl+Numpad7 Player: Super Jump Ctrl+Numpad8 Player: Super Swim Ctrl+Numpad9 Player: No Wanted Ctrl+Numpad0 Vehicle: No Damage/Infinite Health Ctrl+Number1 Time of day: Speed-Up Ctrl+Number2 Time of day: Stop Ctrl+Number3 World: Change Weather Ctrl+Number4 Infinite Money Ctrl+Number5 Infinite Special Ability Ctrl+Number6 World: Crazy Vehicles Ctrl+Number7 Game: Super Speed Ctrl+Number8 Game: Slow Motion Teleport: F10 Save Location F11 Teleport F12 Undo Teleport Delete Waypoint